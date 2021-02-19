Следователи в Кирове возбудили дело после смерти пяти человек при пожаре
19 февраля 202109:29
СК возбудил уголовное дело по факту пожара в деревянном жилом доме в Кирове, в результате которого погибли четверо несовершеннолетних и женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 109 УК). Следователи продолжают осматривать место ЧП и допрашивают очевидцев.
Уточняется, что СК назначил экспертизы с целью установления причин возгорания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru