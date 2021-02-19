Следователи в Кирове возбудили дело после смерти пяти человек при пожаре

СК возбудил уголовное дело по факту пожара в деревянном жилом доме в Кирове, в результате которого погибли четверо несовершеннолетних и женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 109 УК). Следователи продолжают осматривать место ЧП и допрашивают очевидцев.