Следователи в Кирове возбудили дело после смерти пяти человек при пожаре

СК возбудил уголовное дело по факту пожара в деревянном жилом доме в Кирове, в результате которого погибли четверо несовершеннолетних и женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 109 УК). Следователи продолжают осматривать место ЧП и допрашивают очевидцев.

Три человека погибли при пожаре в частном доме под Владимиром

Уточняется, что СК назначил экспертизы с целью установления причин возгорания.



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