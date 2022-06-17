Пожар жилого дома на Тверской улице потушен

Пожарные полностью ликвидировали огонь в доме на Тверской улице площадью 250 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

МЧС: в Ленинградской области случился пожар на территории отеля

Ранее стало известно о пожаре жилого дома в центре Москвы на Тверской улице, 27с2.

По предварительным данным, пожар произошел на кровле восьмиэтажного здания. Информация о пострадавших не поступала.

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Фото: 30.mchs.gov.ru
ТЕГИ:МоскваПожар
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