Пожар жилого дома на Тверской улице потушен
17 июня 202200:36
Пожарные полностью ликвидировали огонь в доме на Тверской улице площадью 250 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее стало известно о пожаре жилого дома в центре Москвы на Тверской улице, 27с2.
По предварительным данным, пожар произошел на кровле восьмиэтажного здания. Информация о пострадавших не поступала.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru