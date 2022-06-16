На Тверской улице загорелся жилой дом
16 июня 202223:21
В центре Москвы на Тверской улице, 27с2 загорелся жилой дом дореволюционной постройки. Об этом сообщает ТАСС на источник.
По предварительным данным, пожар произошел на кровле восьмиэтажного здания. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее стало известно, что число жертв взрыва в отеле «Саратога» в кубинской Гаване выросло до 47. Мощный взрыв прогремел в центре кубинской столицы в пятницу 6 мая, в результате повреждены пять этажей со стороны фасада здания.
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16 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru