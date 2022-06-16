На Тверской улице загорелся жилой дом

По предварительным данным, пожар произошел на кровле восьмиэтажного здания. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что число жертв взрыва в отеле «Саратога» в кубинской Гаване выросло до 47. Мощный взрыв прогремел в центре кубинской столицы в пятницу 6 мая, в результате повреждены пять этажей со стороны фасада здания.

