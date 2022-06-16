На Тверской улице загорелся жилой дом

В центре Москвы на Тверской улице, 27с2 загорелся жилой дом дореволюционной постройки. Об этом сообщает ТАСС на источник.

Пожар произошел на крупном газовом месторождении в ЯНАО

По предварительным данным, пожар произошел на кровле восьмиэтажного здания. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что число жертв взрыва в отеле «Саратога» в кубинской Гаване выросло до 47. Мощный взрыв прогремел в центре кубинской столицы в пятницу 6 мая, в результате повреждены пять этажей со стороны фасада здания.

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ФОТО: Фото очевидцев
ТЕГИ:МоскваПожар
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