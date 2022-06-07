МЧС: в Ленинградской области случился пожар на территории отеля
7 июня 202223:00
Пожар произошел в зоне загородного отеля в поселке Энколово Ленинградской области. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила ТАСС.
Сообщается, что информация о пожаре поступила в службу в 20:48 мск.
По данным МЧС, огнем покрыта территория загородного отеля площадью 900 кв. метров.
МЧС локализовала пожар к 21:50 мск. Пострадавших нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru