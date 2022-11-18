Двое взрослых и пятеро детей погибли при пожаре в Башкирии

Возгорание произошло в кирпичном доме в населенном пункте Матвеевка Стерлитамакского района. Спасатели по прибытии на место зафиксировали открытое горение одной из квартир дома по всей площади. Позже пожар удалось локализовать на площади 56 квадратных метров, пишет РИА ФАН.

«В ходе тушения обнаружено семь погибших, из них двое взрослых — мужчина и женщина — и пять детей — мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть», — отметили в МЧС.

Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, из горящего дома удалось спасти двоих детей 2017 года рождения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает телеканал «360».

