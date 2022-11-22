СКР назвал главную причину пожара на складе в Москве

Неисправная электропроводка и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами могли спровоцировать пожар на цветочном складе в Москве, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на СКР.

Площадь обрушения в масштабном пожаре в центре Москвы выросла

Дело расследует Западное межрегиональное управление на транспорте ведомства. Следователи назначили специальные исследования, допросили свидетелей и осмотрели место пожара вместе с криминалистами и специалистами МЧС. Личности погибших устанавливаются: некоторых опознают родственники, других идентифицируют с помощью молекулярно-генетических экспертиз.

Число погибших в результате пожара на цветочном складе в Москве возросло до семи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарыМосква
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