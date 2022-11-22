СКР назвал главную причину пожара на складе в Москве

Дело расследует Западное межрегиональное управление на транспорте ведомства. Следователи назначили специальные исследования, допросили свидетелей и осмотрели место пожара вместе с криминалистами и специалистами МЧС. Личности погибших устанавливаются: некоторых опознают родственники, других идентифицируют с помощью молекулярно-генетических экспертиз.

Число погибших в результате пожара на цветочном складе в Москве возросло до семи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

