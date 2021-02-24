Пожар в торговом центре Горно-Алтайска локализован

Пожар, возникший в торговом центре «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Семья из трех человек погибла при пожаре в многоквартирном доме в Тюмени

Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. метров. В ликвидации возгорания задействованы 35 человек и десять единиц техники, передает RT.

Пожарные эвакуировали из горящего здания пять человек.

Ранее в среду на трассе в Красноярском крае полностью сгорел автобус, перевозивший 30 вахтовиков, пишет «Газета.ру». По данным краевого МЧС РФ, никто не пострадал.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:Алтайский КрайПожары
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