Пожар в торговом центре Горно-Алтайска локализован

Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. метров. В ликвидации возгорания задействованы 35 человек и десять единиц техники, передает RT.

Пожарные эвакуировали из горящего здания пять человек.

Ранее в среду на трассе в Красноярском крае полностью сгорел автобус, перевозивший 30 вахтовиков, пишет «Газета.ру». По данным краевого МЧС РФ, никто не пострадал.

