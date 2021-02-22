Семья из трех человек погибла при пожаре в многоквартирном доме в Тюмени
Три человека погибли при пожаре в трехкомнатной квартире жилого дома по улице Московский тракт в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области.
По данным ведомства, все погибшие являлись членами одной семьи. Это супруги и их взрослый сын 1980 года рождения. Возгорание произошло на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома.
Агентство передает, что информация о пожаре была зафиксирована в 17:07 по местному времени (15:07 по московскому). Пожарные прибыли в течение 10 минут. Спасателям удалось спасти 18 человек, пятеро из них несовершеннолетние. Двух человек эвакуировали.
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