Пожар в Одинцове локализован на площади 2 тысячи «квадратов»
11 августа 202300:27
В Одинцове на складе бушевал пожар на площади две тысячи квадратных метров, сообщает «РЕН ТВ».
В настоящее время возгорание на улице Зеленая, 30а локализовано. Пламя распространилось по всей площади здания.
По данным спасателей, информации о пострадавших не поступало.
Ранее в Домодедове потушили пожар в автосервисе на площади 1200 «квадратов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru