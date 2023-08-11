Пожар в Одинцове локализован на площади 2 тысячи «квадратов»

В Одинцове на складе бушевал пожар на площади две тысячи квадратных метров, сообщает «РЕН ТВ».

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В настоящее время возгорание на улице Зеленая, 30а локализовано. Пламя распространилось по всей площади здания.

По данным спасателей, информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Домодедове потушили пожар в автосервисе на площади 1200 «квадратов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПроисшествияПожары

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