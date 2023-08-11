Пожар в Одинцове локализован на площади 2 тысячи «квадратов»

В настоящее время возгорание на улице Зеленая, 30а локализовано. Пламя распространилось по всей площади здания.

По данным спасателей, информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Домодедове потушили пожар в автосервисе на площади 1200 «квадратов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

