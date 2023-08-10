В Домодедове потушили пожар в автосервисе на площади 1200 «квадратов»
10 августа 202307:59
Открытое горение в автосервисе в подмосковном Домодедове ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
По данным ведомства, открытый огонь был ликвидирован в 05:18. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в селе Константиново в городском округе Домодедово загорелся автосервис. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, пишет Ura.ru. Позже огонь локализовали на площади 1,2 тысячи «квадратов», отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ровненской области Украины загорелась нефтебаза
- Балицкий заявил, что ВСУ не дошли даже до первой линии российской обороны
- Замглавы МИД Галузин: Microsoft оказывает поддержку Киеву
- Мятежники Нигера объявили о формировании нового правительства
- В Домодедове потушили пожар в автосервисе на площади 1200 «квадратов»
- CNN: Киев передал США первый доклад об использовании кассетных боеприпасов
- Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборного митинга
- Суд арестовал жителя Приамурья, собиравшегося воевать на стороне ВСУ
- Игрок «Динамо» Норманн испугался атаки беспилотников на «Москва Сити» и покинул Россию
- Минобороны РФ: над территорией двух областей и Севастополя пресечены атаки беспилотников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru