В Домодедове потушили пожар в автосервисе на площади 1200 «квадратов»

Открытое горение в автосервисе в подмосковном Домодедове ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сильный пожар бушует в подмосковном Домодедово

По данным ведомства, открытый огонь был ликвидирован в 05:18. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в селе Константиново в городском округе Домодедово загорелся автосервис. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, пишет Ura.ru. Позже огонь локализовали на площади 1,2 тысячи «квадратов», отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ДомодедовоПожарМосковская ОбластьМЧС

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