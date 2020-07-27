Пожар в московском СИЗО №6 локализован. Об этом заявили в столичном главке МЧС РФ.

Ранее в понедельник, 27 июля, стало известно, что на Шоссейной улице произошел пожар в женском СИЗО №6. По информации УФСИН, из здания было эвакуировано около 850 человек. Арестованных переместили в безопасное место в пределах СИЗО, подчеркивает RT.

В свою очередь, в экстренных службах столицы заявили, что пожар в СИЗО начался с пекарни.