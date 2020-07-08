В НИИ биохимии в Москве произошел пожар

Пожар произошел во вторник вечером в НИИ биохимии, расположенном на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС.

По данным агентства, пострадавших нет. Отмечается, что огонь распространился на 10 кв. метров. Прибывшие на место происшествия пожарные возгорание ликвидировали.

Как отмечает агентство РИА Новости, в НИИ, в частности, ведется разработка вакцины от COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарМосква
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