Пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» Ирина Пекарская умерла после 11 лечения в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Девушка, пришедшая в клуб вместе с гражданским мужем, во время пожара надышалась угарным газом. Это стало причиной токсического поражения мозга. Как пишет агентство, врачи отмечали, что в связи с этим девушка на всю жизнь останется инвалидом с сознанием ребенка.
По данным агентства, в последние несколько лет Пекарская лечилась в паллиативном отделении больницы города Березники. Девушка не разговаривала и не могла самостоятельно есть.
Пожар «Хромой лошади» случился 5 декабря 2009 года. Его жертвами стали 156 человек. Ирина стала 157 погибшей. Следователи причиной пожара назвали фейерверк, искры которого попали на потолок и вызвали возгорание.
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