Пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» умерла после 11 лет в больнице

Девушка, пришедшая в клуб вместе с гражданским мужем, во время пожара надышалась угарным газом. Это стало причиной токсического поражения мозга. Как пишет агентство, врачи отмечали, что в связи с этим девушка на всю жизнь останется инвалидом с сознанием ребенка.

По данным агентства, в последние несколько лет Пекарская лечилась в паллиативном отделении больницы города Березники. Девушка не разговаривала и не могла самостоятельно есть.

Пожар «Хромой лошади» случился 5 декабря 2009 года. Его жертвами стали 156 человек. Ирина стала 157 погибшей. Следователи причиной пожара назвали фейерверк, искры которого попали на потолок и вызвали возгорание.



