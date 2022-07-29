Пожар в хостеле в Москве: на окнах были установлены решетки
29 июля 202205:44
На окнах сгоревшего в Москве хостела были установлены решетки, сообщает РИА Новости.
Они есть на всех окнах на торце здания, в котором располагался хостел. В настоящее время пострадавших от пожара постояльцев возле здания нет. При этом на месте работают пожарные, которые обследуют обгоревшее помещение.
Напомним, в сгоревшем хостеле была установлена пожарная сигнализация, которая не сработала. Речь идёт об устройстве «Стрелец-Монитортнг».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru