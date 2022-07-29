Пожар в хостеле в Москве: на окнах были установлены решетки

Они есть на всех окнах на торце здания, в котором располагался хостел. В настоящее время пострадавших от пожара постояльцев возле здания нет. При этом на месте работают пожарные, которые обследуют обгоревшее помещение.

Напомним, в сгоревшем хостеле была установлена пожарная сигнализация, которая не сработала. Речь идёт об устройстве «Стрелец-Монитортнг».

