Пожар в хостеле в Москве: на окнах были установлены решетки

На окнах сгоревшего в Москве хостела были установлены решетки, сообщает РИА Новости.

Стала известна причина пожара в московском хостеле

Они есть на всех окнах на торце здания, в котором располагался хостел. В настоящее время пострадавших от пожара постояльцев возле здания нет. При этом на месте работают пожарные, которые обследуют обгоревшее помещение.

Напомним, в сгоревшем хостеле была установлена пожарная сигнализация, которая не сработала. Речь идёт об устройстве «Стрелец-Монитортнг».

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ФОТО: ГУ МЧС по Свердловской области
ТЕГИ:ПожарыМоскваХостел
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