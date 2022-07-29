МЧС: в сгоревшем московском хостеле не сработала сигнализация

В Москве в сгоревшем хостеле была установлена пожарная сигнализация, которая не сработала, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио начальника столичного главка МЧС Андрея Румянцева.

При пожаре в московском хостеле погибли восемь человек

Речь идёт об устройстве «Стрелец-Монитортнг». «Сработка не прошла», — заявил Румянцев. По его словам, причина станет известна после следственных мероприятий.

Напомним, возгорание произошло в ночь на 29 июля на первом этаже многоэтажного дома на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2. В результате ЧП погибли восемь человек, одного удалось спасти.

Причиной гибели людей в результате пожара в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве стало отравление угарным газом.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарыМоскваХостел
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