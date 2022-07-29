МЧС: в сгоревшем московском хостеле не сработала сигнализация
В Москве в сгоревшем хостеле была установлена пожарная сигнализация, которая не сработала, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио начальника столичного главка МЧС Андрея Румянцева.
Речь идёт об устройстве «Стрелец-Монитортнг». «Сработка не прошла», — заявил Румянцев. По его словам, причина станет известна после следственных мероприятий.
Напомним, возгорание произошло в ночь на 29 июля на первом этаже многоэтажного дома на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2. В результате ЧП погибли восемь человек, одного удалось спасти.
Причиной гибели людей в результате пожара в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве стало отравление угарным газом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- МЧС: в сгоревшем московском хостеле не сработала сигнализация
- Аргентина, Бразилия и Мексика не стали осуждать конфликт на Украине
- Стала известна причина пожара в московском хостеле
- Американский офицер заявил, что в кризисе виноват Байден, а не Путин
- В ОБСЕ запустили «московский механизм» в отношении РФ
- При пожаре в московском хостеле погибли восемь человек
- США предложили до 10 млн долларов за информацию о Пригожине
- В США призвали восстановить контакты с Россией
- Российские моряки оказались в заложниках в порту Украины
- В США заявили, что у Киева могут скоро закончиться боеприпасы к HIMARS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru