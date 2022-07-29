Стала известна причина пожара в московском хостеле

Причиной гибели людей в результате пожара в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве стало отравление угарным газом, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Три человека пострадали при пожаре в хостеле в Москве

В настоящее время эта основная версия гибели постояльцев.

Напомним, возгорание произошло в ночь на 29 июля на первом этаже многоэтажного дома на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2. В результате ЧП погибли восемь человек, одного удалось спасти.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваПожарыХостел
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