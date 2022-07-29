Стала известна причина пожара в московском хостеле
29 июля 202203:20
Причиной гибели людей в результате пожара в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве стало отравление угарным газом, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
В настоящее время эта основная версия гибели постояльцев.
Напомним, возгорание произошло в ночь на 29 июля на первом этаже многоэтажного дома на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2. В результате ЧП погибли восемь человек, одного удалось спасти.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- Стала известна причина пожара в московском хостеле
- Американский офицер заявил, что в кризисе виноват Байден, а не Путин
- В ОБСЕ запустили «московский механизм» в отношении РФ
- При пожаре в московском хостеле погибли восемь человек
- США предложили до 10 млн долларов за информацию о Пригожине
- В США призвали восстановить контакты с Россией
- Российские моряки оказались в заложниках в порту Украины
- В США заявили, что у Киева могут скоро закончиться боеприпасы к HIMARS
- Раскрыта суть разговора Си Цзиньпина и Байдена
- Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Японии
28 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru