Пожар в гостинице в Набережных Челнах локализовали

Локализован пожар в отеле Kamarooms в городе Набережные Челны, сообщает МЧС России.

В центре Москвы загорелась гостиница «Интерконтиненталь» на Тверской улице

Локализовать огонь удалось в 10:45 мск, площадь возгорания составила около 4000 кв. м, отмечают в МЧС.

«Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 72 человека», – цитируют сообщение «Известия».

Уточняется, что в числе эвакуированных 20 человек из числа персонала отеля и 52 постояльца. О пострадавших, раненых и погибших не сообщается.

Спасатели заявили, что первыми в гостинице загорелись кровля и утеплитель на 3 и 4 этажах здания.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в здании физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, пишет РИА Новости.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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