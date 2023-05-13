В центре Москвы загорелась гостиница «Интерконтиненталь» на Тверской улице

В гостинице «Интерконтиненталь» в центре столицы начался пожар, сообщает Telegram-канал Baza.

В Дзержинском локализовали крупный пожар

По сообщениям очевидцев, вся Тверская улица в дыму. Отмечается, что пожарные расчеты выехали на место происшествия.

В настоящий момент информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дзержинском загорелись покрышки на площади 2,5 тысячи кв. м, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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