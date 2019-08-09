Пожар снова вспыхнул под Ачинском после возобновления взрывов
Пожар вновь полыхает на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Огонь вспыхнул после возобновления взрывов. Сейчас детонация прекратилась, однако работы по разминированию в районе села Каменка временно прекращены до рассвета. Опасность новых взрывов остаётся.
Как ранее стало известно, новая детонация началась после попадания молний в площадки со снарядами. В результате, по уточнённым данным, ранения получили девять человек, передает РИА Новости.
В результате первой волны взрывов, которые начались 5 августа, по информации медиков, пострадали более деяти человек, один погиб.
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