Пожар снова вспыхнул под Ачинском после возобновления взрывов

Пожар вновь полыхает на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Огонь вспыхнул после возобновления взрывов. Сейчас детонация прекратилась, однако работы по разминированию в районе села Каменка временно прекращены до рассвета. Опасность новых взрывов остаётся.

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Как ранее стало известно, новая детонация началась после попадания молний в площадки со снарядами. В результате, по уточнённым данным, ранения получили девять человек, передает РИА Новости.

В результате первой волны взрывов, которые начались 5 августа, по информации медиков, пострадали более деяти человек, один погиб.

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Фото: ГолосUA
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