Пожар снова вспыхнул под Ачинском после возобновления взрывов

Как ранее стало известно, новая детонация началась после попадания молний в площадки со снарядами. В результате, по уточнённым данным, ранения получили девять человек, передает РИА Новости.

В результате первой волны взрывов, которые начались 5 августа, по информации медиков, пострадали более деяти человек, один погиб.

