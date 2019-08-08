После взрыва под Архангельском в Госдуме призвали убрать из армии гражданских

«Все, что касается Вооруженных сил РФ, к этому вопросу должны быть допущены профессиональные военные. Я считаю, что необходимо министерству обороны пересмотреть кадровую политику и обратить свой взор исключительно на профессиональных военных, которые имеют профильное образование, закончили высшее военное учебное заведение, профильные академии и академии Генштаба. Поменьше коммерсантов и гражданских людей в Вооруженных силах РФ не помешало бы. Побольше профессионалов, которые являются специалистами своего дела. Слишком много гражданских людей, посторонних к вооруженным силам попали на существенно ключевые посты в Вооруженных силах РФ. Отсюда и общий подход к делу. Где-то какая-то расхлябанность гражданская, где-то попытка свалить на отсутствие финансовых средств, еще на какие-то факторы. У военного человека, присягнувшего своему отечеству, нет никаких отговорок, когда перед ним поставлена задача», — отметил парламентарий.

Между тем, в Архангельске собирается на срочное заседание областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Согласно открытым источникам, в Нёноксе расположен 45-й Государственный Центральный ордена Ленина морской испытательный полигон Военно-морского флота.

Напомним, что 5 августа в селе Каменка под Ачинском в Красноярском крае произошли взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части. Тысячи жителей близлежащих деревень были эвакуированы.

