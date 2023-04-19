Пожар начался на кузбасской шахте «Распадская»
Более 180 горняков эвакуируют из-за пожара из шахты «Распадская» в городе Междуреченске Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По информации регионального главка МЧС, на сигнал о возгорании выехали шесть отделений горноспасателей.
«Люди из шахты выводятся. Информация уточняется», - добавили в ведомстве.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своём Telegram-канале рассказал, что возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров, точное число находящихся в забое горняков уточняется.
Ранее в Ростовской области эвакуировали 299 шахтёров после задымления на подстанции на шахте «Обуховская», сообщает RT.
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