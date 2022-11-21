Пожар на цветочном складе в Москве унес жизни пятерых человек

В огне погибли пять человек. Он вспыхнул днем 20 ноября. Пламя охватило площадь в 2,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали семь человек.

Сейчас следователи устанавливают причины возгорания.

Напомним, пожар возник в воскресенье днем в здании кирпичного цветочного склада на Комсомольской площади, д. 1а, строение 18, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

