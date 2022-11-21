Пожар на цветочном складе в Москве унес жизни пятерых человек
21 ноября 202200:10
На цветочном складе в Москве произошел пожар, сообщает «РЕН ТВ».
В огне погибли пять человек. Он вспыхнул днем 20 ноября. Пламя охватило площадь в 2,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали семь человек.
Сейчас следователи устанавливают причины возгорания.
Напомним, пожар возник в воскресенье днем в здании кирпичного цветочного склада на Комсомольской площади, д. 1а, строение 18, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru