Пожар на цветочном складе в Москве унес жизни пятерых человек

На цветочном складе в Москве произошел пожар, сообщает «РЕН ТВ».

Пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве

В огне погибли пять человек. Он вспыхнул днем 20 ноября. Пламя охватило площадь в 2,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали семь человек.

Сейчас следователи устанавливают причины возгорания.

Напомним, пожар возник в воскресенье днем в здании кирпичного цветочного склада на Комсомольской площади, д. 1а, строение 18, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваПожары
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