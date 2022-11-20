Площадь обрушения в масштабном пожаре в центре Москвы выросла

Площадь пожара на складе в районе площади трех вокзалов центре Москвы выросла до 2,5 тыс. кв. метров. При этом площадь обрушения увеличилась с 500 до 700 кв. метров, пишут «Известия».

Обрушение в горящем складе в центре Москвы произошло на площади 500 кв. м

Пожар возник в воскресенье днем в здании кирпичного цветочного склада на Комсомольской площади, д. 1а, строение 18.

Спасателям удалось эвакуировать из огня семь человек, двое были заблокированы.

Ранее сообщалось, что руководство РЖД отправило поезд для помощи в ликвидации пожара,напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ЭвакуацияВокзалыПожарПожарные
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