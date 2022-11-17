Пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве
17 ноября 202214:32
Загорелся один из крупнейших рынков Москвы «Садовод», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
На место следуют более 20 пожарных расчетов. По предварительным данным, горят два торговых контейнера.
О площади возгорания информация пока не поступала.
Сообщается, что началась эвакуация.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru