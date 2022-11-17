Пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве

Загорелся один из крупнейших рынков Москвы «Садовод», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На место следуют более 20 пожарных расчетов. По предварительным данным, горят два торговых контейнера.

О площади возгорания информация пока не поступала.

Сообщается, что началась эвакуация.

