Пожар на складе пиротехники в Кемерово потушили
26 августа 202317:17
Огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе пиротехники в городе Кемерово, сообщили в МЧС России.
В настоящий момент идет проливка и разбор конструкций.
Площадь пожара, по оценке МЧС, составляла порядка 750 квадратных метров.
Ранее пожар произошел в строительном магазине в Подмосковье, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru