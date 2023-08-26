Пожар на складе пиротехники в Кемерово потушили

Огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе пиротехники в городе Кемерово, сообщили в МЧС России.

Семья из трех человек погибла при пожаре в Приамурье

В настоящий момент идет проливка и разбор конструкций.

Площадь пожара, по оценке МЧС, составляла порядка 750 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в строительном магазине в Подмосковье, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:КемеровоПожарМЧС РФ

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