Семья из трех человек погибла при пожаре в Приамурье

Инцидент произошел накануне вечером в селе Николаевка Бурейского округа, пишет RT.

«В пожаре погибли сожительствующие мужчина и женщина, а также их малолетний ребенок 2020 года рождения», — указали в надзорном ведомстве.

Прокуратура Бурейского района организовала проверку по факту ЧП, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Северном округе Москвы произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома, один человек погиб, напоминает телеканал «360».

