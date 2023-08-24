Семья из трех человек погибла при пожаре в Приамурье

Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Амурской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Пожар вспыхнул в московском центре акушерства и гинекологии

Инцидент произошел накануне вечером в селе Николаевка Бурейского округа, пишет RT.

«В пожаре погибли сожительствующие мужчина и женщина, а также их малолетний ребенок 2020 года рождения», — указали в надзорном ведомстве.

Прокуратура Бурейского района организовала проверку по факту ЧП, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Северном округе Москвы произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома, один человек погиб, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПогибшиеПожарАмурская Область

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