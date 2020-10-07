Пожар на складе боеприпасов под Рязанью повредил 17 зданий

По данным агентства, в сельском поселении Шелемишевские Хутора Скопинского района и в селе Дегтярка Милославского района от пожара пострадали около 17 строений. Также из 14 поселений эвакуируют людей.

В настоящий момент в точках временного размещения расположились около 140 человек. 100 сотрудников МЧС из Москвы и Подмосковья борются с последствиями пожара.



Ранее НСН сообщала, что количество пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Рязанской области возросло до 10 человек.



