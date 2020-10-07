Пожар на складе боеприпасов под Рязанью повредил 17 зданий

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области стал причиной повреждения 17 зданий в двух населенных пунктах региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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По данным агентства, в сельском поселении Шелемишевские Хутора Скопинского района и в селе Дегтярка Милославского района от пожара пострадали около 17 строений. Также из 14 поселений эвакуируют людей.

В настоящий момент в точках временного размещения расположились около 140 человек. 100 сотрудников МЧС из Москвы и Подмосковья борются с последствиями пожара.

Ранее НСН сообщала, что количество пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Рязанской области возросло до 10 человек.


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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
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