Минобороны опять не уследило за боеприпасами

Хранилище боеприпасов загорелось в окрестностях населенного пункта Желтухино Рязанской области, есть пострадавшие.

Днем там произошло возгорание сухой травы, порывистый ветер перекинул огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет воинской части не сумел остановить возгорание. Начались взрывы. Из-за ЧП эвакуированы более 1600 человек из 14-и населенных пунктов Рязанской области. В целях безопасности перекрыто движение автотранспорта по дороге Р-22 «Каспий».

В качестве одной из основных версий пожара на складе боеприпасов в Рязанской области называется человеческий фактор. Как сообщили «Интерфаксу» в администрации района, огонь возник или из-за сельскохозяйственного пала или по вине «нерадивых туристов». «Распространение огня было молниеносным», - заявили собеседники агентства.

Точно такая же версия выдвигалась при аналогичном ЧП в Воронежской области, когда год назад там стали взрываться снаряды на полигоне по их утилизации. Причиной пожара на полигоне тогда также назвали возгорание сухой травы. Оно, в свою очередь, случилось из-за незаконного пала.

Взрывы боеприпасов на объектах Минобороны России происходят с завидной регулярностью. Уже упомянутое ЧП в Воронежской области стало не единственным в минувшем году. И точно не самым крупным. Таковым можно считать серию взрывов на военном складе боеприпасов в Каменке (Ачинский район Красноярского края) в августе 2019 года. Боеприпасы там стали взрываться 5 августа. В Минобороны РФ заявили, что детонацию и последующий пожар вызвало попадание молнии. Огонь потушили только на следующий день. Тогда сообщалось о 14 пострадавших и одном погибшем. После произошедшего власти эвакуировали людей из населённых пунктов в радиусе 20 км от складов. Затем 9 августа прогремели новые взрывы, пострадали 25 человек. За два дня сдетонировала почти половина хранившихся на складах зарядов. Режим ЧС был снят только 15 октября. Власти выплатили компенсации владельцам почти 400 домов, пострадавших из-за взрывов.

Ситуация в Рязанской области складывается не менее серьезная: подтверждением тому служит сообщение Минобороны, согласно которому, группировка, созданная для ликвидации пожара на складе боеприпасов, включает в себя почти 200 военнослужащих, 38 единиц военной и спецтехники, 4 пожарных самолета Ил-76, 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. На месте работают робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», инженерные машины разграждения ИМР-2, пожарные танки, специальные бронированные пожарные автомобили.

К месту происшествия вылетела комиссия Минобороны России под руководством замминистра обороны Дмитрия Булгакова. В регион также вылетел глава МЧС Евгений Зиничев, ведомство которого также направило в район ЧП значительные силы и средства.

