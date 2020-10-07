Число пострадавших при взрыве под Рязанью выросло до 10

Число пострадавших при взрыве и пожаре на складе боеприпасов под Рязанью выросло до 10 человек.

Ранее ТАСС сообщал о госпитализации шести пострадавших.

Отмечается, что большинство травмированных людей были госпитализированы.

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области начался 7 октября, предположительно, из-за загоревшейся травы. В МЧС сообщили об эвакуации в радиусе 50 километров от места происшествия, уже вывезены более 1,6 тысячи человек.

По данным РИА Новости, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Рязанская ОбластьСкорая Помощь
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