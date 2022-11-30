Пожар на резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области локализовали
Пожар на резервуарах с дизельным топливом в Брянской области локализован. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Ранее губернатор заявил, что в Суражском районе произошел пожар на резервуарах с нефтепродуктами, напоминает RT. Площадь возгорания составляла 1800 кв. м, пишет Ura.ru. Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м.
«Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, горение происходило на двух резервуарах с нефтепродуктами.
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