Пожар на резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области локализовали

Ранее губернатор заявил, что в Суражском районе произошел пожар на резервуарах с нефтепродуктами, напоминает RT. Площадь возгорания составляла 1800 кв. м, пишет Ura.ru. Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м.

«Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, горение происходило на двух резервуарах с нефтепродуктами.

