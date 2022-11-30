В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами

«На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз подчеркнул, что сведений о пострадавших пока не поступало, сообщает телеканал «360».

Ранее в Климовском районе Брянской области была подорвана линия электропередач 110 кВт, инцидент произошел 10 ноября, напоминает Ura.ru.

