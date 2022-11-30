В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами

Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Суражском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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«На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз подчеркнул, что сведений о пострадавших пока не поступало, сообщает телеканал «360».

Ранее в Климовском районе Брянской области была подорвана линия электропередач 110 кВт, инцидент произошел 10 ноября, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РегионыПожарБрянская Область
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