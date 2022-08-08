Пожар на подмосковном складе Ozon полностью потушили

В сообщении говорится, что общая площадь пожара, который начался 3 августа, составила 55 тысяч квадратных метров. К борьбе с огнём были привлечены 45 единиц техники и 133 человека, а также два вертолета Ка-32.

«08.08.2022 в 18.00 ликвидация последствий пожара», - уточнили в ведомстве.

Ранее в главном управлении Следственного комитета РФ по Московской области заявили, что причиной пожара на складе маркетплейса Ozon могли стать короткое замыкание, сварка без соблюдения норм либо неосторожное обращение с огнём.

