Покупатели и продавцы получат компенсацию за сгоревшие на складе Ozon товары

Покупатели и продавцы онлайн-ретейлера Ozon получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе компании в Подмосковье товары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

О размере ущерба там не сообщили, отметив, что будут оценивать его позднее. Сейчас продукция склада скрыта на витрине маркетплейса.