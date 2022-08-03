Покупатели и продавцы получат компенсацию за сгоревшие на складе Ozon товары

Покупатели и продавцы онлайн-ретейлера Ozon получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе компании в Подмосковье товары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

О размере ущерба там не сообщили, отметив, что будут оценивать его позднее. Сейчас продукция склада скрыта на витрине маркетплейса.

Часть крыши рухнула на загоревшемся в Подмосковье складе Ozon

Пожар на складе компании в селе Петровское в Истринском районе Подмосковья начался в среду днем. Из здания самостоятельно эвакуировалась более 1 тысячи человек. По последним данным, пострадали не менее 11 человек, двое из них госпитализированы. К тушению привлечены 96 человек и 30 единиц техники, включая два вертолета Ка-32.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Московская ОбластьПожар
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