В Следственном комитете назвали основные версии пожара на подмосковном складе Ozon

«Рассматривается несколько версий причин возгорания, среди них: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители в ходе осмотров изъяли серверы, системные блоки и документацию, в том числе связанную с противопожарной безопасностью. СК назначил пожарно-техническую, оценочную и компьютерно-техническую экспертизы, ведомству предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и установить размер ущерба.

Пожар на складе Ozon в Истре произошел накануне, в результате пострадали 12 человек. Огонь распространился на площади 55 тысяч квадратных метров, пишет Ura.ru. По данным экстренных служб, причиной возгорания мог стать поджог, пишет RT. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших крупный пожар.

