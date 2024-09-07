Пожар на парковке в Одинцовском районе Подмосковья локализовали

Пожар на парковке в Одинцовском районе Подмосковья локализовали на площади 713 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщили в региональном МЧС.

В Москве локализовали пожар на НПЗ в Капотне

В ведомстве подтвердили информацию о гибели двух человек. На месте работают четыре единицы техники и 20 специалистов.

Установление причин пожара контролирует Одинцовская городская прокуратура.

Ранее локализовали пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС Московской области
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