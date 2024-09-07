Пожар на парковке в Одинцовском районе Подмосковья локализовали

Российские силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы ВСУ над территорией Курской области Бывший мэр Кизилюрта Магомедов обвиняется в убийстве, совершенном в 2006 году Турция намерена вступить в БРИКС по экономическим причинам Масштабные гастроли русского пройдут осенью в городах КНР