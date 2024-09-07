Пожар на парковке в Одинцовском районе Подмосковья локализовали
7 сентября 202414:00
Пожар на парковке в Одинцовском районе Подмосковья локализовали на площади 713 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщили в региональном МЧС.
В ведомстве подтвердили информацию о гибели двух человек. На месте работают четыре единицы техники и 20 специалистов.
Установление причин пожара контролирует Одинцовская городская прокуратура.
Ранее локализовали пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru