В Москве локализовали пожар на НПЗ в Капотне
1 сентября 202411:04
В столице локализовали пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ), расположенном в Капотне. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.
По данным источника, открытого горения на объекте сейчас нет.
Пожар на МНПЗ возник утром 1 сентября в результате попадания обломков украинского беспилотника, сбитого российскими силами ПВО, в одно из технических помещений предприятия.
Всего 1 сентября на подлете к Москве, по словам столичного мэра Сергея Собянина, было сбито 10 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru