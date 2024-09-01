В Москве локализовали пожар на НПЗ в Капотне

В столице локализовали пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ), расположенном в Капотне. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.

По данным источника, открытого горения на объекте сейчас нет.

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Пожар на МНПЗ возник утром 1 сентября в результате попадания обломков украинского беспилотника, сбитого российскими силами ПВО, в одно из технических помещений предприятия.

Всего 1 сентября на подлете к Москве, по словам столичного мэра Сергея Собянина, было сбито 10 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МоскваБеспилотникиЗаводНефтьПожар

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