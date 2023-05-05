Пожар на 4 тыс. кв. м потушен в Екатеринбурге. Видео

МЧС объявило о ликвидации крупного пожара на складах в Екатеринбурге. В максимальном значении огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, информирует главк МЧС по Свердловской области.

Загорелись два складских здания на Базальтовой улице, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы и резина. Огонь перекинулся на них с горящего пластикового мусора.