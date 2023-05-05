Пожар на 4 тыс. кв. м потушен в Екатеринбурге. Видео
МЧС объявило о ликвидации крупного пожара на складах в Екатеринбурге. В максимальном значении огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, информирует главк МЧС по Свердловской области.
Загорелись два складских здания на Базальтовой улице, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы и резина. Огонь перекинулся на них с горящего пластикового мусора.
В тушении принимали участие не менее 80 человек личного состава МЧС и до 20 единиц техники. Как уточняет региональная прокуратура, пожар возник на территории частного предприятия, которое выпускает плёнку. МЧС публикует новый видеодайджест с места ЧП.
Ранее на этой неделе в Валдае возник пожар в военкомате. Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», причиной возгорания стало короткое замыкание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru