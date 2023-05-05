Площадь пожара на складах в Екатеринбурге выросла вдвое. Видео
Площадь крупного пожара на складах в Екатеринбурге увеличилась в два раза и достигла четырёх тысяч квадратных метров. Новую данные о развитии ситуации распространила пресс-служба главка МЧС по Свердловской области.
На горящем складе хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина. В борьбе с огнём принимают участие более 60 сотрудников личного состава МЧС и 15 единиц техники, уточняет RT.
По последним сообщениям, огонь перекинулся на окружающую растительность. Сейчас усилия пожарных направлены на недопущение перехода огня на гаражный кооператив. Работы осложняет высокая пожарная загрузка зданий и довольно сильный ветер. МЧС публикует видео с места чрезвычайного происшествия.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее в Тюменской области возник серьёзный пожар. Огонь пришел в село Успенка с трассы Тюмень — Омск, где вспыхнула фура с бумагой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru