Пожар из Рязанской области движется в сторону Шатурского района Подмосковья
Директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев заявил, что лесные пожары в Рязанской области движутся в сторону Подмосковья, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время пожар находится примерно в 23 км от границы региона и распространяется на северо-запад.
«На сегодняшний день пожар распространяется в сторону Шатурского района Московской области, то есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад», — уточнил Малышев.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшие два-три дня лесные пожары в регионах страны удастся локализовать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+40 231 / сут.
Умерли
384 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+32 876 / сут.
- Пожар из Рязанской области движется в сторону Шатурского района Подмосковья
- Задержанного в Екатеринбурге Евгения Ройзмана доставят в Москву
- YouTube заблокировал аккаунт ПАО «КАМАЗ» без возможности восстановления
- СМИ: Зеленский готов был уйти в отставку в начале спецоперации
- Великобритания исключила из санкций губернатора Севастополя
- В Польше признали проблемы с импортозамещением российского угля
- Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие два-три дня
- Минприроды: пожары в Рязанской области возникли в результате поджогов
- Коллегия присяжных признала калининградских медиков виновными в убийстве младенца
- Адвокат: Ройзмана увезли на допрос
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru