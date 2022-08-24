Пожар из Рязанской области движется в сторону Шатурского района Подмосковья

По его словам, в настоящее время пожар находится примерно в 23 км от границы региона и распространяется на северо-запад.

«На сегодняшний день пожар распространяется в сторону Шатурского района Московской области, то есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад», — уточнил Малышев.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшие два-три дня лесные пожары в регионах страны удастся локализовать.

