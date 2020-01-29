Появилось видео убийства беременной женщины в Новосибирске

Инцидент произошел в минувший вторник, 27 января. Как сообщили в Следственном комитете, с женщиной расправился ее знакомый, при этом мужчина осознавал, что жертва ждала ребенка, сообщает Life.ru.

После расправы преступник бросился в бега и успел добраться до Омска, воспользовавшись онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков.

В Омске подозреваемый был задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы, отмечает РИА ФАН. По некоторым данным, преступник расправился с женщиной из ревности.