Появилось видео убийства беременной женщины в Новосибирске
В Новосибирске скончалась беременная женщина, получившая ножевое ранение в подъезде жилого дома.
Инцидент произошел в минувший вторник, 27 января. Как сообщили в Следственном комитете, с женщиной расправился ее знакомый, при этом мужчина осознавал, что жертва ждала ребенка, сообщает Life.ru.
После расправы преступник бросился в бега и успел добраться до Омска, воспользовавшись онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков.
В Омске подозреваемый был задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы, отмечает РИА ФАН. По некоторым данным, преступник расправился с женщиной из ревности.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Клишас: Голосование по поправкам в Конституции может пройти 12 апреля
- Руководство ЕР посоветовало главе Чувашии уйти в отставку
- WADA выявило подмену данных 145 спортсменов в московской лаборатории
- ФСБ выявила ещё один сервис - «минёр»
- Пятеро экс-полицейских задержаны по делу Голунова