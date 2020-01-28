Озвучены детали убийства ростовского депутата с женой

Стали известны некоторые обстоятельства убийства депутАлабушвеата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева вместе с женой. Их тела первым обнаружил водитель народного избранника, информирует РИА Новости со ссылкой на собственный источник. По его данным, всё произошло, когда Алабушев заехал в свой дом на обед в Зернограде.

Водитель вернулся к назначенному времени, чтобы отвезти депутата на работу, однако к машине никто долго не выходил. Мужчина решил заглянуть в дом своего шефа и увидел его лежащим в коридоре с признаками насильственной смерти. Тело супруги располагалось поодаль.

По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, с супругами расправились грабители во время налёта на квартиру.

Андрею Алабушеву было 64 года, в ростовском областном Заксобрании он входил во фракцию «Единая Россия». Он специалист в области земледелия и растениеводства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук, возглавлял ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской».

