Экс-генпрокурор РФ назвал Язова солдатом, верным приказу

«Язов точно не жертва, он вошёл в ГКЧП осознанно, поскольку не был согласен с политикой Горбачева по вопросам разоружения. В целом командование Вооруженных сил, Минобороны было не согласно с Горбачевым, у Язова осталось внутреннее несогласие. Язов не был интриганом, в отличие от Крючкова. Он как честный добросовестный солдат, отдал приказ о вводе войск в мирный город и потом глубоко переживал. У него хватило мужества и честности осознать ошибку. Но вывел войска, хотя, конечно же, на улицах пролилась кровь», - отметил Степанков.

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года Язов поддержал ГКЧП и стал одним из его членов. 22 августа 1991 года после роспуска ГКЧП Язов был арестован по обвинению в измене Родине. В тот же день он был освобожден от должности министра. Содержался сначала в СИЗО, затем в тюрьме «Матросская тишина».