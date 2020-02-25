Экс-генпрокурор РФ назвал Язова солдатом, верным приказу
Валентин Степанков, который расследовал дело ГКЧП, заявил НСН, что Язов не был жертвой, но и не был интриганом.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования семье скончавшегося маршала Советского Союза Дмитрия Язова. В послании, опубликованном на сайте Кремля, лидер РФ назвал Язова «выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком». Также президент отметил исключительное мужество и силу духа военачальника.
Поколению, жившему на рубеже 90-ых, Язов запомнился скорее как член ГКЧП, по чьему приказу в Москву были введены войска. Но как признался в интервью НСН первый генеральный прокурор России Валентин Степанков, который расследовал дело о ГКЧП, Язов был лишь солдатом Отечества, исполнявшим приказы.
«Язов точно не жертва, он вошёл в ГКЧП осознанно, поскольку не был согласен с политикой Горбачева по вопросам разоружения. В целом командование Вооруженных сил, Минобороны было не согласно с Горбачевым, у Язова осталось внутреннее несогласие. Язов не был интриганом, в отличие от Крючкова. Он как честный добросовестный солдат, отдал приказ о вводе войск в мирный город и потом глубоко переживал. У него хватило мужества и честности осознать ошибку. Но вывел войска, хотя, конечно же, на улицах пролилась кровь», - отметил Степанков.
В ночь с 18 на 19 августа 1991 года Язов поддержал ГКЧП и стал одним из его членов. 22 августа 1991 года после роспуска ГКЧП Язов был арестован по обвинению в измене Родине. В тот же день он был освобожден от должности министра. Содержался сначала в СИЗО, затем в тюрьме «Матросская тишина».
«После ареста вел себя мужественно, порядочно, не затягивал расследование, осознавал свою роль и допущенные ошибки в этом деле. У меня сложилось впечатление о нем, как о военнослужащем, который выполняет свой долг. Мы отдавали должное его участию в Великой Отечественной войне, к его наградам. После завершения расследования мы уже не встречались, но я следил за его дальнейшей работой и судьбой», - признался экс-генпрокурор Валентин Степанков.
26 января 1993 года Язов был освобождён из заключения, а 23 февраля 1994 года – амнистирован. В начале февраля 2020 года министр обороны Сергей Шойгу лично вручил Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.
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