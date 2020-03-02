Бывшего замминистра обороны СССР сбили насмерть возле его дома
В результате наезда автомобиля скончался бывший заммминистра обороны СССР Владимир Шуралев. Об этом РИА Новости сообщил глава аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
Собеседник агентства сообщил, что Шуралев был сбит машиной возле своего дома, 2 марта он скончался.
3 апреля генералу армии должно было исполниться 85 лет, уточняет RT. Шуралев занимал пост замминистра обороны СССР с 1990 по 1991 год. В апреле 1992 года был отправлен в запас.
На прошлой неделе в Москве умер последний остававшийся в живых маршал Советского Союза, экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов.
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