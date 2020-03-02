Бывшего замминистра обороны СССР сбили насмерть возле его дома

Собеседник агентства сообщил, что Шуралев был сбит машиной возле своего дома, 2 марта он скончался.

3 апреля генералу армии должно было исполниться 85 лет, уточняет RT. Шуралев занимал пост замминистра обороны СССР с 1990 по 1991 год. В апреле 1992 года был отправлен в запас.

На прошлой неделе в Москве умер последний остававшийся в живых маршал Советского Союза, экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов.

