Появилось видео отеля в Перми, где заживо сварились постояльцы

20 января 202011:09

В сети появилось видео пермского мини-отеля «Карамель», в котором ночью 20 января из-за прорыва горячего водоснабжения погибли пять человек. На кадрах видно, что из дверей хостела, расположенного в подвальном помещении, валит пар. Видно также, что место происшествия оцеплено, работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли пять человек, шестеро пострадали, трое из них с ожогами госпитализированы. Краевые власти пообещали оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников рассказал НСН, что в мини-отеле наверняка были многочисленные нарушения безопасности.


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ФОТО: Скриншот YouTube
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