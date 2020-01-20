Появилось видео отеля в Перми, где заживо сварились постояльцы

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли пять человек, шестеро пострадали, трое из них с ожогами госпитализированы. Краевые власти пообещали оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников рассказал НСН, что в мини-отеле наверняка были многочисленные нарушения безопасности.



