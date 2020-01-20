Появилось видео отеля в Перми, где заживо сварились постояльцы
В сети появилось видео пермского мини-отеля «Карамель», в котором ночью 20 января из-за прорыва горячего водоснабжения погибли пять человек. На кадрах видно, что из дверей хостела, расположенного в подвальном помещении, валит пар. Видно также, что место происшествия оцеплено, работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли пять человек, шестеро пострадали, трое из них с ожогами госпитализированы. Краевые власти пообещали оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших.
Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников рассказал НСН, что в мини-отеле наверняка были многочисленные нарушения безопасности.
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