Появилось первое фото Болдуина после убийства оператора на съёмках

В сети появилось фото Алека Болдуина после трагического инцидента на съемочной площадке в Нью-Мексико. Его опубликовало издание Santa Fe New Mexican. В кадре – актер после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе, который глубоко потрясен случившимся.

Ранее стало известно, что американский актер выстрелил в членов съемочной группы вестерна «Ржавчина». В результате погибла 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс. Режиссер ранен ключицу и сейчас находится в критическом состоянии в больнице. По имеющейся информации, инцидент произошел при стрельбе из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В правоохранительных органах заявили, что в отношении актера пока не выдвинуто обвинений, сообщает RT.