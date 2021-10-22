Появилось первое фото Болдуина после убийства оператора на съёмках
В сети появилось фото Алека Болдуина после трагического инцидента на съемочной площадке в Нью-Мексико. Его опубликовало издание Santa Fe New Mexican. В кадре – актер после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе, который глубоко потрясен случившимся.
Ранее стало известно, что американский актер выстрелил в членов съемочной группы вестерна «Ржавчина». В результате погибла 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс. Режиссер ранен ключицу и сейчас находится в критическом состоянии в больнице. По имеющейся информации, инцидент произошел при стрельбе из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В правоохранительных органах заявили, что в отношении актера пока не выдвинуто обвинений, сообщает RT.
А ранее руководство Большого театра впервые высказалось о смерти актера Евгения Кулеша во время спектакля «Садко». Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал скриншот обращения генерального директора культурного учреждения Владимира Урина.
По словам Урина, в страшном инциденте разбирается не театр, а Следственный комитет, прокуратура и Государственная инспекция по труду. Он уверен, что в ведомствах подробно анализируют ситуацию, а также проверяют все факты произошедшего.
Генеральный директор Большого театра заявил, что смерть артиста – невосполнимая потеря для театра.
Трагический случай с 37-летним артистом мимического ансамбля Евгением Кулешом произошел 9 октября на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко». Во время спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон, в этот момент на него опустились двухтонные декорации, придавив шею. Кулеш скончался на глазах у зрителей в результате открытого перелома черепа.
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