Появилось фото самолета, севшего в поле в Новосибирской области

На кадрах видно, что воздушное судно приземлилось в поле, крыло самолета повреждено. Также на снимках заметна лесополоса на заднем плане.

Ранее стало известно, что рейс из Сочи в Омск совершил экстренную посадку близ населенного пункта Каменка под Новосибирском. По данным Росавиации, самолет принадлежит компании «Уральские авиалинии», на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. В свою очередь, МЧС сообщает о 167 летевших этим рейсом, отмечает телеканал «360». Пассажиров разместили в населенном пункте поблизости, пострадавших нет.

После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, пишет Ura.ru.

