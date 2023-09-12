Появилось фото самолета, севшего в поле в Новосибирской области
Западно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала фото самолета, севшего на грунт в Новосибирской области.
На кадрах видно, что воздушное судно приземлилось в поле, крыло самолета повреждено. Также на снимках заметна лесополоса на заднем плане.
Ранее стало известно, что рейс из Сочи в Омск совершил экстренную посадку близ населенного пункта Каменка под Новосибирском. По данным Росавиации, самолет принадлежит компании «Уральские авиалинии», на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. В свою очередь, МЧС сообщает о 167 летевших этим рейсом, отмечает телеканал «360». Пассажиров разместили в населенном пункте поблизости, пострадавших нет.
После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, пишет Ura.ru.
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