Росавиация: Самолет из Сочи сел в поле близ Каменки под Новосибирском
Пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии», следовавший из Сочи в Омск, совершил посадку на выбранной с воздуха площадке близ населенного пункта Каменка в Новосибирской области. Об этом сообщает Росавиация.
Ранее стало известно, что самолет не выполнил посадку в Омске, подал сигнал тревоги и был отправлен на запасной аэродром, отмечает телеканал «360». Однако воздушное судно совершило посадку на грунте под Новосибирском.
По данным Росавиации, на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Летевших этим рейсом разместили в ближайшем населенном пункте. Ведомство не уточняет причину инцидента, однако СМИ сообщают, что у самолета отказала гидросистема.
Как отметили в МЧС, самолет Airbus A320 аварийно сел на грунт в Убинском районе Новосибирской области в 09:44 (05:44 мск). По данным ведомства, все 170 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа эвакуировались.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура после ЧП организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, пишет Ura.ru.
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