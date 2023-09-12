Росавиация: Самолет из Сочи сел в поле близ Каменки под Новосибирском

Ранее стало известно, что самолет не выполнил посадку в Омске, подал сигнал тревоги и был отправлен на запасной аэродром, отмечает телеканал «360». Однако воздушное судно совершило посадку на грунте под Новосибирском.

По данным Росавиации, на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Летевших этим рейсом разместили в ближайшем населенном пункте. Ведомство не уточняет причину инцидента, однако СМИ сообщают, что у самолета отказала гидросистема.

Как отметили в МЧС, самолет Airbus A320 аварийно сел на грунт в Убинском районе Новосибирской области в 09:44 (05:44 мск). По данным ведомства, все 170 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа эвакуировались.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура после ЧП организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, пишет Ura.ru.

