Появились снимки последствий обстрела военными ВСУ российского села

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры, на которых запечатлены последствия обстрела населенного пункта Вознесеновка Шебекинского городского округа. Указанные материалы появились в его Telegram-канале в пятницу, 14 октября.

Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода со стороны ВСУ

По словам губернатора, жертв и пострадавших после атаки со стороны военнослужащих ВСУ удалось избежать. Упавшие снаряды разрушили пять частных домов и повредили ЛЭП, вследствие чего без электричества частично остались населенные пункты Вознесеновка, Нежеголь, Марьино, Красное и Ленинский.

Гладков отметил, что глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов и оперативные службы прибыли на место происшествия. Губернатор также заверил, что в течение часа электроснабжение будет восстановлено, и сообщил о продолжающемся подомовом обходе.

Ранее стало известно, что под Белгородом обломки сбитых ПВО ракет повредили линии электропередач. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:РоссияВСУОбстрел
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