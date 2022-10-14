Появились снимки последствий обстрела военными ВСУ российского села
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры, на которых запечатлены последствия обстрела населенного пункта Вознесеновка Шебекинского городского округа. Указанные материалы появились в его Telegram-канале в пятницу, 14 октября.
По словам губернатора, жертв и пострадавших после атаки со стороны военнослужащих ВСУ удалось избежать. Упавшие снаряды разрушили пять частных домов и повредили ЛЭП, вследствие чего без электричества частично остались населенные пункты Вознесеновка, Нежеголь, Марьино, Красное и Ленинский.
Гладков отметил, что глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов и оперативные службы прибыли на место происшествия. Губернатор также заверил, что в течение часа электроснабжение будет восстановлено, и сообщил о продолжающемся подомовом обходе.
Ранее стало известно, что под Белгородом обломки сбитых ПВО ракет повредили линии электропередач. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru