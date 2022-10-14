Появились снимки последствий обстрела военными ВСУ российского села

По словам губернатора, жертв и пострадавших после атаки со стороны военнослужащих ВСУ удалось избежать. Упавшие снаряды разрушили пять частных домов и повредили ЛЭП, вследствие чего без электричества частично остались населенные пункты Вознесеновка, Нежеголь, Марьино, Красное и Ленинский.

Гладков отметил, что глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов и оперативные службы прибыли на место происшествия. Губернатор также заверил, что в течение часа электроснабжение будет восстановлено, и сообщил о продолжающемся подомовом обходе.

Ранее стало известно, что под Белгородом обломки сбитых ПВО ракет повредили линии электропередач. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

