Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Повреждения получили некоторые объекты в Белгороде после обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется», – отметил губернатор.

Он добавил, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32. Однако пока данных о погибших и пострадавших нет.

По словам главы региона, на место ЧП в настоящее время прибыли начальник ГУ МЧС РФ по региону Сергей Потапов, заместитель губернатора Константин Полежаев, мэр Антон Иванов, а также оперативные и медицинские службы.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела погибла пожилая женщина.





