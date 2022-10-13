Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Повреждения получили некоторые объекты в Белгороде после обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется», – отметил губернатор.
Он добавил, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32. Однако пока данных о погибших и пострадавших нет.
По словам главы региона, на место ЧП в настоящее время прибыли начальник ГУ МЧС РФ по региону Сергей Потапов, заместитель губернатора Константин Полежаев, мэр Антон Иванов, а также оперативные и медицинские службы.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела погибла пожилая женщина.
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