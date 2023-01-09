СК возбудил дело после крушения Ан-2 в НАО

В ведомстве напомнили, что трагедия произошла 9 января в 10 км от поселка Каратайка. Самолёт Ан-2, следовавший по маршруту «Нарьян-Мар - Каратайка - Варандей - Нарьян-Мар», совершил жёсткую посадку. На борту находились 10 пассажиров и два члена экипажа.

«Погибли два человека, остальные получили травмы различной степени тяжести», - добавили в СК.

Ранее два человека погибли при крушении самолета Ан-2 в Краснодарском крае, по предварительным данным, воздушное судно разбилось, задев линии электропередач близ станицы Прочноокопской, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».